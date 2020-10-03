В Белом доме вспышка коронавируса

Среди сотрудников Белого дома и высокопоставленных чиновников США зафиксирована вспышка коронавируса.

Многие из них прошли тестирование после того, как у президента США Дональда Трампа был выявлен коронавирус.

По состоянию на 3 октября оказалось, что инфицированы как минимум семь человек, принимавших участие в одном и том же мероприятии — номинировании Эми Баррет на пост судьи Верховного суда США взамен умершей Рут Гинзбург. Многолюдная церемония состоялась в розарии Белого дома неделю назад, 26 октября, напоминает The Guardian.

Помимо самого Дональда Трампа и его супруги Мелании, коронавирус обнаружили также:

у бывшей советницы президента Келлианн Конвей, которую считают приближенной к Трампу (заявила о легких симптомах);

ближайшей помощницы Трампа Хоуп Хикс;

у сенаторов-республиканцев Майка Ли и Тома Тиллиса (последний охарактеризовал свои симптомы как «близкие к аллергии») — оба они входят в состав судебного комитета Сената, что теперь ставит под сомнение проведение предстоящих слушаний по утверждению новой кандидатуры в Верховном суде;

у президента Университета Нотр-Дам Джона Дженкинса.

Все они присутствовали в розарии Белого дома неделю назад на церемонии выдвижения Эми Баррет, где большинство гостей было без масок.

Кроме этого списка, COVID-19 подтвердили у руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Билла Степьена. У него наблюдаются «слабые симптомы, похожие на грипп».

Степьен сопровождал Трампа во время поездки в Кливленд, где 29 сентября прошли первые президентские дебаты.

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