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00:18 04 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На матчи сборной Украины по футболу в Киеве допустят болельщиков

Зрители смогут занять лишь треть мест. Об этом 3 октября сообщили в Киевской городской государственной администрации.

«Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов», – отметили в КГГА.

При условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил, разрешено частичное привлечения болельщиков на следующие матчи:

9 октября – стадион «Оболонь Арена» – матч квалификационного раунда Чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;

10 октября – НСК «Олимпийский» – матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии;

13 октября – НСК «Олимпийский» – матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании.

Напомним, 11 сентября в ответ на запрос Украинской ассоциации футбола министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил возможность проведения международных клубных матчей и поединков национальных сборных с болельщиками в «зеленой» и «желтой» зонах. Согласно последнему карантинному зонированию, Киев находится в «желтой» зоне.

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Тэги: сборная Украины, футбол, болельщики

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