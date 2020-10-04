На матчи сборной Украины по футболу в Киеве допустят болельщиков
Зрители смогут занять лишь треть мест. Об этом 3 октября сообщили в Киевской городской государственной администрации.
«Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов», – отметили в КГГА.
При условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил, разрешено частичное привлечения болельщиков на следующие матчи:
9 октября – стадион «Оболонь Арена» – матч квалификационного раунда Чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;
10 октября – НСК «Олимпийский» – матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии;
13 октября – НСК «Олимпийский» – матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании.
Напомним, 11 сентября в ответ на запрос Украинской ассоциации футбола министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил возможность проведения международных клубных матчей и поединков национальных сборных с болельщиками в «зеленой» и «желтой» зонах. Согласно последнему карантинному зонированию, Киев находится в «желтой» зоне.
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