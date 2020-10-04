Порошенко госпитализировали с коронавирусом

Петра Порошенко, у которого ранее диагностировали коронавирус, госпитализировали. Об этом сообщила его жена Марина Порошенко в субботу, 3 октября.

«Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения», – написала жена политика.

Она добавила, что с коронавирусом также борется их дочь.

Напомним, Петр Порошенко сообщил, что получил положительный тест на коронавирус, 29 сентября.

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