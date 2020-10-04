Трампа поместили в военный госпиталь

Президента США Дональда Трампа, у которого обнаружили коронавирус, поместили в военный госпиталь Walter Reed, расположенный недалеко от Вашингтона.

В Администрации президента рассказали, что госпитализацию провели в превентивных целях по рекомендации врачей. Трамп продолжит работать из президентских офисных помещений госпиталя. В сообщении отмечается, что президент не нуждается в кислородной терапии, но врачи инициировали прием препарата ремдесивир.

Ожидается, что Дональд Трамп проведет в клинике несколько дней.

У президента США по-прежнему наблюдаются легкие симптомы заболевания, но в целом он «чувствует себя хорошо и весь день проработал».

Сам Трамп по прибытии в госпиталь опубликовал сообщение, в котором также рассказал, что дела идут хорошо.

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