НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
03:25 04 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Трампа поместили в военный госпиталь

Президента США Дональда Трампа, у которого обнаружили коронавирус, поместили в военный госпиталь Walter Reed, расположенный недалеко от Вашингтона.

В Администрации президента рассказали, что госпитализацию провели в превентивных целях по рекомендации врачей. Трамп продолжит работать из президентских офисных помещений госпиталя. В сообщении отмечается, что президент не нуждается в кислородной терапии, но врачи инициировали прием препарата ремдесивир.

Ожидается, что Дональд Трамп проведет в клинике несколько дней.

У президента США по-прежнему наблюдаются легкие симптомы заболевания, но в целом он «чувствует себя хорошо и весь день проработал».

Сам Трамп по прибытии в госпиталь опубликовал сообщение, в котором также рассказал, что дела идут хорошо.

Источник:
Тэги: Трамп, госпиталь, коронавирус

Новости по теме

У Трампа и его жены обнаружили коронавирус

Президент США Дональд Трамп в ночь на пятницу сообщил, что он и его жена Мелания инфицированы коронавирусом.

Трамп в ООН призвал наказать Китай за эпидемию коронавируса

Об этом он заявил в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН. Трамп также заявил, что Китай «контролирует» Всемирную организацию здравоохранения.

В Умани развернут госпиталь для хасидов, заболевших COVID-19

Для паломников-хасидов, больных коронавирусом в легкой форме, развернут инфекционный госпиталь в городе Умань, куда они съезжаются на празднование Рош ха-Шана.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты