Трампа поместили в военный госпиталь
Президента США Дональда Трампа, у которого обнаружили коронавирус, поместили в военный госпиталь Walter Reed, расположенный недалеко от Вашингтона.
В Администрации президента рассказали, что госпитализацию провели в превентивных целях по рекомендации врачей. Трамп продолжит работать из президентских офисных помещений госпиталя. В сообщении отмечается, что президент не нуждается в кислородной терапии, но врачи инициировали прием препарата ремдесивир.
Ожидается, что Дональд Трамп проведет в клинике несколько дней.
У президента США по-прежнему наблюдаются легкие симптомы заболевания, но в целом он «чувствует себя хорошо и весь день проработал».
Сам Трамп по прибытии в госпиталь опубликовал сообщение, в котором также рассказал, что дела идут хорошо.
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Президент США Дональд Трамп в ночь на пятницу сообщил, что он и его жена Мелания инфицированы коронавирусом.
Об этом он заявил в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН. Трамп также заявил, что Китай «контролирует» Всемирную организацию здравоохранения.
Для паломников-хасидов, больных коронавирусом в легкой форме, развернут инфекционный госпиталь в городе Умань, куда они съезжаются на празднование Рош ха-Шана.