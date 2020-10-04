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05:29 04 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Германии открыт памятник Горбачеву

Германия в субботу, 3 октября, отмечала 30-летие со дня своего воссоединения. Во многих регионах страны прошли праздничные мероприятия.

По случаю 30-летия объединения Германии в городе Дессау-Рослау (федеральная земля Саксония-Анхальт) открыт памятник Михаилу Горбачеву.

Городские власти заявили, что это первый в Германии монумент первому президенту СССР и лауреату Нобелевской премии мира.

Памятник открыт «в честь политика, деятельность которого создала условия для перестройки и гласности, которые затем позволили осуществиться мирной революции в ГДР в 1989 году и германскому единству в 1990-м», отметил обер-бургомистр Дессау-Рослау Петер Курас.

Монумент, изображающий в полный рост шагающего Горбачева, установлен перед городской ратушей.

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Тэги: памятник, Михаил Горбачев

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