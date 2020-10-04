ЕС введет санкции против России, если подтвердится отравление Навального

Евросоюз введёт санкции, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят отравление Алексея Навального ядом «Новичок».

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас



Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что серьезное нарушение Международной конвенции по химическому оружию не может остаться без ответа.

При этом, по словам министра, санкции должны быть адресными и соразмерными.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему резко стало плохо на борту самолёта. В Германии, куда его отвезли на лечение, в его анализах нашли следы вещества из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». ФРГ и другие страны Запада потребовали от России объяснений в связи со случившимся. Москва отрицает, что Навальный был отравлен, так как российские врачи не обнаружили в анализах отравляющих веществ.

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