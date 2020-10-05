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01:29 05 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Свитолина вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

Украинская теннисистка относительно легко победила француженку Каролин Гарсию – 6:1, 6:3. Поединок продолжался 1 час 4 минуты.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с представительницей Аргентины Надей Подороска (№131 WTA).

Это будет третий четвертьфинал Свитолиной на «Ролан Гаррос». Раньше она доходила до этой стадии турнира в 2015 и 2017 годах. В полуфинале Открытого чемпионата Франции украинка еще не играла.

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Тэги: теннис, Элина Свитолина

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