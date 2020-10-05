Свитолина вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.
Украинская теннисистка относительно легко победила француженку Каролин Гарсию – 6:1, 6:3. Поединок продолжался 1 час 4 минуты.
В четвертьфинале Свитолина сыграет с представительницей Аргентины Надей Подороска (№131 WTA).
Это будет третий четвертьфинал Свитолиной на «Ролан Гаррос». Раньше она доходила до этой стадии турнира в 2015 и 2017 годах. В полуфинале Открытого чемпионата Франции украинка еще не играла.
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