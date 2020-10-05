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02:44 05 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Луганщине спасатели почти погасили пожар

В течение 4 октября спасателям удалось потушить и локализовать еще несколько очагов пожара в Луганской области, информирует пресс-служба ГСЧС.

“По состоянию на 16 ч 4 октября из 8 основных очагов пожара лесных массивов, камыша и сухой растительности 4 очага ликвидированы, на 3 очагах пожары локализованы» – говорится в сообщении.

Таким образом, открытый огонь наблюдается только в одном очаге возле села Смоляниново.

Напомним, в результате лесных пожаров, которые начались в Луганской области 30 сентября, погибли 11 человек. 18 человек пострадали.

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Тэги: Луганская область, пожары

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