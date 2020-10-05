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04:26 05 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Армянская армия нанесла удар по азербайджанскому городу Гянджа

В результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами умер один, ранены четверо мирных жителей.

Как отметили в МИД Азербайджана, Гянджа – второй по величине город Азербайджана, расположенный за 60 км  от границы с Арменией.

В администрации президента Азербайджана утверждают, что «армянские вооруженные силы выпустили ракеты с территории Армении по азербайджанскому городу Гянджа».

Со своей стороны, Министерство обороны Армении сообщало, что с территории республики огонь в направлении Азербайджана не ведется.

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Тэги: Армения, Азербайджан, армия

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