Армянская армия нанесла удар по азербайджанскому городу Гянджа
В результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами умер один, ранены четверо мирных жителей.
Как отметили в МИД Азербайджана, Гянджа – второй по величине город Азербайджана, расположенный за 60 км от границы с Арменией.
В администрации президента Азербайджана утверждают, что «армянские вооруженные силы выпустили ракеты с территории Армении по азербайджанскому городу Гянджа».
Со своей стороны, Министерство обороны Армении сообщало, что с территории республики огонь в направлении Азербайджана не ведется.
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