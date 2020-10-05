Оппозиция не признает итоги выборов в парламент Киргизии

На парламентских выборах в Киргизии, по предварительным данным, необходимый для избрания в парламент барьер преодолели четыре партии.

из них называют близкими к действующему президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Ряд оппозиционных сил заявил о непризнании итогов выборов, указав на нарушения, прежде всего на подкуп избирателей и их централизованный подвоз.

Выборы прошли в воскресенье. На места в парламенте претендовали 16 партий. Согласно предварительным данным, партия «Биримдик» (Единство), от которой в парламент выдвигался брат президента Асылбек Жээнбеков, получила около 24 процентов голосов. На втором месте партия «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с влиятельной семьёй Матраимовых.

Обе партии позиционируют себя как сторонники укрепления связей с Россией. Лидер партии «Биримдик» Марат Аманкулов несколько месяцев назад рассуждал о том, что Киргизия могла бы ограничить свой суверенитет в пользу «евразийского союза» с Россией. Впоследствии он объяснял, что его слова вырвали из контекста. 9 процентов – у еще одной пропрезидентской партии «Кыргызстан». Барьер в 7 процентов преодолевает только одна оппозиционная сила – партия «Бутун Кыргызстан».

Две партии, которые в прежнем созыве парламента играли роль оппозиции Жээнбекову, «Бир Бол» и «Ата-Мекен», не смогли преодолеть барьер. Их лидеры заявили о непризнании итогов выборов. О несогласии с результатами заявили и в других оппозиционных партиях. Оппозиция не исключает, что будут организованы акции протеста. Официальные итоги выборов будут подведены в ближайшие дни.

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