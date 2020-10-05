В Германии открыли памятник Горбачеву
Так в городе отметили 30-ю годовщину распада Германской Демократической Республики и объединения с Федеративной Республикой Германии.
В немецком городе Дессау-Рослау местные власти в день германского единства в прошедшую субботу, 3 октября, открыли памятник Михаилу Горбачеву. Так в городе отметили 30-ю годовщину распада Германской Демократической Республики и объединения с Федеративной Республикой Германии.
Монумент создал известный в Германии скульптор Бернд Гебель. Это первый в Германии памятник первому президенту СССР и лауреату Нобелевской премии мира. На церемонии открытия монумента обер-бургомистр Дессау-Рослау Петер Курас отметил, что памятник создан «в память о политике, создавшем своей деятельностью условия для перестройки и гласности, которые затем позволили осуществиться мирной революции в ГДР]в 1989 году и германскому единству в 1990 году». Средства на установку скульптуры были собраны за счет пожертвований жителей Дессау-Рослау.
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