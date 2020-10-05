Зеленский анонсировал переход госуслуг в онлайн
Ни один государственный орган не будет иметь права требовать бумажные справки или какие-то другие документы.
Президент Владимир Зеленский заявил, что с 2021 года Украина начнет переход на государственные услуги онлайн – больше не будет никаких бумажных справок. Об этом он заявил во время участия в саммите «Дія».
Он отметил, что амбициозная цель его команды – 100% госуслуг должны быть в онлайне, что избавит украинцев от бюрократии и коррупции.
«От меня есть такой себе спойлер: 2021 год станет начало вхождения страны в режим paper less, то есть – никаких больше бумаг. Это касается всех государственных органов. И что самое главное – ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок или других нескончаемых бумажек, необходимых для получения тех или иных государственных услуг … Это уже начало новой реальности, реальности, где Украина будет цифровой, современной, комфортной для людей. Это движение уже не остановить, этот путь уже необратим», – сказал Зеленский.
В свою очередь вице-премьер министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на этом же саммите уточнил, когда именно Украина откажется от бумажных справок.
«Мы нашли решение, проговорили его в субботу с президентом, сегодня с премьером… И с 1 сентября 2021 года органы власти не будут иметь права требовать бумажные документы от украинцев», – сказал он.
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