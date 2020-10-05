Привычка пить кофе до завтрака приводит к диабету

Позаботьтесь о своем здоровье — пейте кофе после завтрака. И высыпайтесь по возможности.

Команда британских физиологов из Университета Бата определила, что привычка пить кофе до завтрака, а не после него может привести человека к диабету. Об этом, ссылаясь на научную работу ученых, сообщает MedicalXpress.

Выводы команды основаны на исследовании, в котором участвовали 29 взрослых мужчин и женщин. Добровольцев попросили выполнять в течение трех дней следующие условия: утром первого дня выпить напиток с сахаром после ночи нормального сна, утром второго дня выпить напиток с сахаром после ночи плохого сна (волонтеров будили каждый час), а на третье утром, опять после неважного сна, выпить крепкий черный кофе, через полчаса — еще и напиток с сахаром.

Сладкий напиток волонтерам давали как заменитель завтрака — в нем содержалось столько же калорий и сахара, сколько в среднем блюде, которое подают утром. После каждого эксперимента у волонтеров измеряли уровень глюкозы в крови.

Оказалось, если невыспавшийся человек выпивает кофе до завтрака, чтобы взбодриться, то после трапезы в его крови вырабатывается на 50% больше глюкозы. Чем чаще устраивать себе такое «доброе» утро — тем выше становится риск диабета и сердечных заболеваний.

«Многие из нас, просыпаясь утром, сразу наливают себе чашку кофе прежде чем делать что-то еще. Соответственно, чем меньше мы высыпаемся, тем больше хотим взбодриться и тем крепче завариваем кофе, — сказал Джеймс Беттс, соавтор исследования. — Проще говоря, наш контроль сахара в крови нарушается, когда первым делом в организм поступает кофе — особенно после ночи, когда сон был неважным. Позаботьтесь о своем здоровье — пейте кофе после завтрака, если чувствуете, что бодрости в теле все еще маловато».

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