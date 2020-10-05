10% населения Земли уже могли заразиться коронавирусом

Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан

Число заразившихся коронавирусом в мире может составлять 10% от населения Земли, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Его цитирует «Коммерсант».

«Нынешние оценки говорят нам, что около 10% населения мира, возможно, были инфицированы этим вирусом <…> В этом отношении есть вариации по странам, в городах и сельской местности, и есть вариации по различным группам»,— отметил Райан.

Он добавил, что остальные 90% жителей планеты рискуют заразиться в будущем.

«Это означает, что подавляющее большинство населения мира подвергается риску <…> Мы знаем, что пандемия продолжит развиваться. Но мы также знаем, что на настоящий момент у нас есть рабочие инструменты для подавления передачи инфекции и спасения жизней»,— уточнил представитель ВОЗ.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 35 млн заразившихся. Количество летальных случаев превысило 1 млн.

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