Каждый второй заемщик в Украине не платит по кредиту
Общий объем выданных кредитов за август вырос на 2,8 млрд грн, до 1,139 трлн грн. Неработающие кредиты увеличились на 520 млн грн, до 547,708 млрд грн.
Доля неработающих кредитов в целом по банковской системе за август сократилась на 0,07% по сравнению с июлем, до 48,05%. Об этом сообщило информагентство Украинские новости со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Общий объем выданных кредитов за август вырос на 2,8 млрд грн, до 1,139 трлн грн. Неработающие кредиты увеличились на 520 млн грн, до 547,708 млрд грн.
Доля проблемных кредитов снизилась в общем портфеле банков за счет динамики в Приватбанке, где показатель уменьшился на 0,19%, до 79,44%, и в банках с частным капиталом – на 0,22%, до 18,52%.
В целом по госбанкам показатель вырос на 0,15%, до 63,69%, в госбанках без Приватбанка – на 0,32%, до 47,56%. Доля не работающих кредитов у неплатежеспособных банков на 1 сентября составила 15,95%.
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