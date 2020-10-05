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16:24 05 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Мэр Полатвы выступил против карантинных ограничений

Город попал в оранжевую зону, но мэр призвал всех работать как прежде, пообещав юридическую поддержку в случае проверок.

Исполняющий обязанности мэра Полтавы Александр Шамота выступил против карантинных ограничений из-за оранжевой зоны. Он призвал учреждения торговли, обслуживания и фитнесклубы работать в обычном режиме, несмотря на установленные правительством ограничения. Об этом он в понедельник, 5 октября, заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

«С сегодняшнего дня Полтава в оранжевой карантинной зоне. А для нас это означает, что мы должны закрыть хостелы, фитнесклубы, рестораны и другие заведения сферы обслуживания. При этом никаких компенсаторов ни предпринимателям, ни городскому бюджету государство не предлагает», – сказал Шамота.

Он отметил, что городской совет вводит горячую линию бесплатной правовой помощи. Также Шамота призвал всех работать в обычном режиме.

«Поэтому если к вам пришла проверка и пытается составить протокол, пожалуйста, обратитесь и получите консультацию юристов» – заявил Шамота.

Он также отдельно обратился к перевозчикам, призвав их помочь людям спокойно добраться до работы.

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Тэги: карантин, полатва, Александр Шамота

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