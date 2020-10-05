Число бастующих под землей горняков в Кривом Роге уменьшилось втрое

Количество протестующих продолжает уменьшаться, однако конфликт с администрацией комбината остается неурегулированным.

Подземный протест на шахте Октябрьская Криворожского железорудного комбината 22 горняка. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Акция продолжается 33 сутки подряд, подчеркнул он. «Выезжаем в Кривой Рог», – отметил Волынец.

По состоянию на 28 сентября под землей оставались 62 горняка Криворожского железорудного комбината, за пять дней до этого под землей находился 121 шахтер.

Попытки достичь компромисса были отвергнуты, администрация готова продолжить переговоры с протестующими только когда все они поднимутся на поверхность. В связи с этим предприятие начало подготовку к длительному простою.

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