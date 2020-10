«Нобеля» по медицине вручили за открытие вируса гепатита С

В Швеции в понедельник, 5 октября, названы лауреаты премии в области физиологии и медицины.

Премию в этом году присудили Харви Дж. Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита С.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS

