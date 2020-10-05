Больницы уже получили 670 млн грн на допвыплаты медикам за сентябрь

Договоры с НСЗУ заключили уже 80% больниц. Зеленскому доложили о снижении динамики заболеваемости коронавирусом в городах красной зоны.

Медучреждения уже получили более 670 млн грн на выплаты врачам повышенной зарплаты за сентябрь. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского в понедельник, 5 октября.

Деньги получила уже половина медицинских учреждений. Кроме того, договора с Национальной службой здоровья уже заключили 80% больниц.

Кроме того, в городах, располагавшихся в красной зоне карантина, уменьшается динамика заболеваемости коронавирусом.

«По состоянию на прошлый и позапрошлый селектор обеспеченность кислородом кроватей больных COVID-19 была 40,7%, а наша цель – более 80%. Те вопросы, которые мы должны решать за считанные дни, решаются недели. И нам надо это ускорить. Среди этих вопросов также высокая загруженность лабораторий», – сказал Зеленский.

Чиновники утверждают, что необходимые документы уже готовы, и Кабмин планирует принять их в пятницу.

«Я знаю, что Национальная академия медицинских наук приняла решение о выделении 500 коек для госпитализации больных коронавирусом в семи научных учреждениях Киева. Это важная информация, и правительство активно сотрудничать, чтобы эта помощь не была потеряна», – добавил Зеленский.

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