Как выбрать стиральную машину, чтобы не пожалеть

Многие покупки делаются впопыхах, и не о каждой потом приходиться жалеть.

Однако крупную бытовую технику для дома выбирать следует скрупулезно. В противном случае такая обновка не только серьезно ударит по кошельку, но и может создать неудобства на долгие годы.

Прежде чем мы принципиально разберем виды и технические возможности бытовых стиралок, рекомендуем обратить внимание на стоимость будущей покупки. Многие магазины в последнее время в значительной мере задирают ценники, и поэтому необходимо сравнивать их в нескольких торговых точках как минимум.

Многие пытаются сэкономить, приобретая товары бывшие в употреблении. В случае со стиральной машиной подобное решение может оказаться весьма ошибочным, поскольку никакой гарантии на долгий срок службы такая бытовая техника не имеет. Гораздо проще и удобнее приобретать стиральные машины в кредит в один клик на сайте DomComfort.

Кредиты в DomComfort удобны по следующим причинам:

- не нужна справка о доходах;

- не требуется первый взнос;

- не рассматривается кредитная история покупателя.

Следующий момент – это размеры машинки. Если вы выбираете стиралку с фронтальной загрузкой, то замерьте площадь своей ванной или кухни – в зависимости от того, где она будет находиться. Случается так, что широкая машинка с трудов вписывается в ванную квартиры-«хрущевки», а вот узкая – великолепно!

Выбирая машинку с верхней загрузкой, убедитесь, что она имеет защитное покрытие типа эмали. В противном случае, в скором времени верхнюю крышку разъест коррозия. Кроме этого, защелкивание барабана на таких машинках – это еще одна головная боль. Однако подобные стиралки существенно экономят пространство, и имеют право на существование в стесненных жилищных условиях.

В конце-концов, не забывайте о мощности машинки – если стиралка выдает только 1000 оборотов или менее – подумайте о ее качестве и производительности. Гораздо спокойнее выбрать технику, которая отжимает со скоростью хотя бы 1200 оборотов/мин.