Впервые в Европе вице-премьером назначили трансгендера
В правительстве Бельгии, впервые в истории страны и Европейского Союза, должность вице-премьер-министра заняла женщина-трансгендер.
В составе правительства Бельгии, которое было назначено на этой неделе, должность вице-премьер-министра получила открытый трансгендер Петра Де Суттер, и это событие осталось почти незамеченным в бельгийских СМИ. Де Суттер, бывший депутат Европарламента, была назначена в правительство от Фламандской партии зеленых . Она также получила портфель министра по делам государственных предприятий и государственной администрации.
Де Суттер по образованию гинеколог, она возглавляла отделение репродуктивной медицины Гентского университета. В течение политической карьеры она никогда не скрывала свою гендерную ориентацию и была активной участницей движения ЛГБТ.
Вице-премьер Бельгии заявила, что гордится тем, что в Бельгии и в большинстве стран ЕС «гендерная принадлежность не является проблемой». Де Суттер также выразила надежду, что ее пример станет поводом для дискуссии в странах, где ситуация иная.
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