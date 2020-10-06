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01:31 06 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Впервые в Европе вице-премьером назначили трансгендера

В правительстве Бельгии, впервые в истории страны и Европейского Союза, должность вице-премьер-министра заняла женщина-трансгендер.

В составе правительства Бельгии, которое было назначено на этой неделе, должность вице-премьер-министра получила открытый трансгендер Петра Де Суттер, и это событие осталось почти незамеченным в бельгийских СМИ. Де Суттер, бывший депутат Европарламента, была назначена в правительство от Фламандской партии зеленых . Она также получила портфель министра по делам государственных предприятий и государственной администрации.

Де Суттер по образованию гинеколог, она возглавляла отделение репродуктивной медицины Гентского университета. В течение политической карьеры она никогда не скрывала свою гендерную ориентацию и была активной участницей движения ЛГБТ.

Вице-премьер Бельгии заявила, что гордится тем, что в Бельгии и в большинстве стран ЕС «гендерная принадлежность не является проблемой». Де Суттер также выразила надежду, что ее пример станет поводом для дискуссии в странах, где ситуация иная.

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Тэги: Бельгия, трансгендеры

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