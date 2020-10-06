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Главная » Украина » Общество
02:54 06 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Верховной Раде зафиксировано 63 случая COVID-19

С начала пандемии коронавирусная болезнь подтверждена у 63-х народных депутатов и работников аппарата Верховной Рады, из них у 27-ми – в сентябре.

«По информации, имеющейся в Аппарате Верховной Рады Украины, коронавирусная болезнь (COVID-19) подтверждена всего у 46-ти народных депутатов Украины, в том числе у 20 – в сентябре, и у 17 работников Аппарата Верховной Рады Украины, из них в семи – у сентябре», – сообщили в парламенте.

Напомним, из-за вспышки заболевания в парламенте в октябре Верховная Рада Украины будет заседать только один день.

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Тэги: Верховная Рада, коронавирус

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