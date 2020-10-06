Зеленский отправляется с визитом в Великобританию
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена 7-8 октября посетят с официальным визитом Великобританию. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
«Запланированы переговоры главы государства с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинского-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве», – говорится в сообщении.
Кроме того, планируется подписание ряда других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов.
Зеленский намерен встретиться также со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойлом, лорд-мэром Лондонского Сити Уильямом Расселом, а также посетить Лондонскую фондовую биржу и провести встречу с британскими инвесторами.
«В рамках визита предусмотрена аудиенция президента Владимира Зеленского и Елены Зеленской с их Королевским Высочеством герцогом и герцогиней Кембриджскими», – говорится в сообщении.
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