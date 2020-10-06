НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
08:05 06 Октября 2020 Просмотров 1086   КомментариевКомментарии

Ученые США выявили полезное свойство коронавируса

Ученые Университета Аризоны обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 способен облегчать боль. Это может быть полезным для анестезии.

Исследователи полагают, что эффект обезболивания происходит из-за S-белка, который обеспечивает проникновение коронавируса в клетки человека. Данное соединение также подавляет передачу сигналов, связанных с формированием болевых ощущений. Это происходит из-за того, что S-белок связывается не только с рецептором АСЕ2, но и с нейропилином-1, мембранным белком в нейронах.

С нейропилином-1 также связывается фактор роста эндотелия сосудов А (VEGF-A), который играет важную роль в развитии кровеносных сосудов, а также связан с такими заболеваниями, как рак и ревматоидный артрит. В этом случае возникает гипервозбудимость нейронов, приводящая к боли. Связывание с S-белком приводит к подобному эффекту.

В будущих исследованиях ученые планируют изучить, как можно использовать нейропилин-1 для обезболивания с помощью неопиоидных препаратов.

Источник:
Тэги: анестезия, коронавирус

Новости по теме

Трамп уже выписался из больницы

Дональд Трамп в понедельник вечером был выписан из военного госпиталя после четырех дней госпитализации с диагнозом COVID-19.

В Верховной Раде зафиксировано 63 случая COVID-19

С начала пандемии коронавирусная болезнь подтверждена у 63-х народных депутатов и работников аппарата Верховной Рады, из них у 27-ми – в сентябре.

Лидер «Ливерпуля» заразился коронавирусом

Сенегальский вингер «Ливерпуля» Садио Мане сдал положительный тест на коронавирус. Ранее положительный тест сдал Тьяго Алькантара.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты