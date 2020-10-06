Число зараженных COVID-19 почти достигло 36 млн

Лидируют как по числу заболевших, так и по числу умерших США. Также в первой тройке Индия и Бразилия.

Количество больных коронавирусом в мире по состоянию на утро вторника, 6 октября, составляет 35 701 674 человека. Об этом сообщается на сайте Worldometer.

При этом 26 870 533 человека выздоровели, 1 045 953 пациента умерли.

В общем коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях.

Наибольшее количество больных COVID-19 – в США (7 679 644). Количество умерших – 215 032, выздоровели – 4 895 078 человек.

На втором месте Индия – 6 685 082 инфицированных (103 600 человек умерли и 5 662 490 выздоровели). На третьем месте Бразилия с 4 940 499 больными (146 773 смерти от COVID-19 и 4 295 302 выздоровели).

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