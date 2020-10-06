На дне мирового океана находится не менее 14 млн тонн пластика – ученые

На дне мирового океана находится не менее 14 млн тонн пластиковых отходов диаметром менее 5 мм.

Количество пластикового мусора на дне мирового океана в 30 раз превышает тот объем, который находится на поверхности. Об этом сообщило британское издание Guardian со ссылкой на данные исследования, проведенного государственным научным агентством Австралии.

По его расчетам, на дне мирового океана находится не менее 14 млн тонн пластиковых отходов диаметром менее 5 мм.

В ходе исследования ученые проанализировали элементы с разных участков дна недалеко от Большого Австралийского залива. Они обнаружили микропластик в очень отдаленных и глубоких местах, что свидетельствует о широком распространении мусора.

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