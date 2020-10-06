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17:00 06 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Центр Киева будет освещаться флагом ЛГБТ

Центр столицы еще пять вечеров будет освещаться цветами радуги флага КиевПрайд-2020 с помощью трансляции на фасаде здания.

В Киеве в ТРЦ Гулливер проявили инициативу поддержки ЛГБТ. Каждые 5 минут вечером на здании будут транслировать флаг КиевПрайд-2020. Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNEWS.

«Сами представители ЛГБТ-сообщества в такой акции видят очевидную пользу для своего движения: У любви нет границ. Если нас не хотят слышать, то хотя бы увидят», – говорится в сообщении.

Таким образом инициаторы акции хотят привлечь внимание общества к вопросам ЛГБТ.

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Тэги: Киев, ЛГБТ, прайд

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