Центр Киева будет освещаться флагом ЛГБТ
Центр столицы еще пять вечеров будет освещаться цветами радуги флага КиевПрайд-2020 с помощью трансляции на фасаде здания.
В Киеве в ТРЦ Гулливер проявили инициативу поддержки ЛГБТ. Каждые 5 минут вечером на здании будут транслировать флаг КиевПрайд-2020. Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNEWS.
«Сами представители ЛГБТ-сообщества в такой акции видят очевидную пользу для своего движения: У любви нет границ. Если нас не хотят слышать, то хотя бы увидят», – говорится в сообщении.
Таким образом инициаторы акции хотят привлечь внимание общества к вопросам ЛГБТ.
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