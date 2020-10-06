В МОЗ рассказали как будут голосовать в условиях карантина

Выборы будут проводиться даже на территориях, где установлен красный уровень эпидемической опасности.

Министерство здравоохранения и Центральная избирательная комиссия разработали правила проведения местных выборов в условиях карантина. О некоторых из них в ходе брифинга во вторник, 6 октября, рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Он отметил, что выборы будут проводиться даже на территориях, где установлен красный уровень эпидемической опасности.

Также предусмотрено, что человек, который находится на самоизоляции, может подать соответствующее заявление до 20:00 пятницы, которая идет перед выборами (до 20:00 24 октября), для того, чтобы к нему приехала соответствующая бригада и он мог проголосовать.

«Люди, которые находятся в больницах, будут голосовать соответственно в больницах тоже с помощью выездных бригад», – сказал министр.

Непосредственно на избирательных участках предусмотрен комплекс противоэпидемических мероприятий. А именно:

вход в помещение разрешен только в масках;

строгое соблюдение дистанции;

обязательно должны быть антисептики;

люди на избирательных участках должны пользоваться собственной ручкой, чтобы не было риска передачи вируса;

человек с симптомами коронавируса будет голосовать в отдельной кабинке.

Максим Степанов также отметил, что избирательные участки обеспечат антисептиками и медицинскими масками за счет местных бюджетов.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.

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