НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
15:55 06 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Нобелевская премия по физике присуждена за исследования «темных тайн Вселенной»

Лауреатами премии стали профессор Оксфордского университета Роджер Пенроуз, работающий в США германский ученый Рейнхард Генцель и американский физик Андреа Гез.

В сообщении Нобелевского комитета сказано, что премия в нынешнем году присуждена за исследования «темных тайн Вселенной».

Пенроузу премия присуждена за исследования черных дыр в рамках теории относительности.

Гензель и Гез награждены за «открытие супермассивного компактного объекта в центре нашей галактики».

Пенроуз получит половину суммы премии, а вторую половину разделят Генцель и Гез.

Источник:
Тэги: физика, Нобелевская премия, вселенная

Новости по теме

Нобелевскую премию по физике присудили за исследование тайн Вселенной

Нобелевскую премию по физике за 2019 год получат Джеймс Пиблс, Мишель Майор, Дидье Кело за вклад в понимание эволюции Вселенной и места Земли в ней.

Физик из Гарварда подтвердил существование туннелей во времени

Дэниел Джафферис теоретически подтвердил существование проходимых «кротовых нор», соединяющих две отдаленные друг от друга точки Вселенной.

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии 2017 года по физике.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты