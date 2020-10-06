Нобелевская премия по физике присуждена за исследования «темных тайн Вселенной»
Лауреатами премии стали профессор Оксфордского университета Роджер Пенроуз, работающий в США германский ученый Рейнхард Генцель и американский физик Андреа Гез.
В сообщении Нобелевского комитета сказано, что премия в нынешнем году присуждена за исследования «темных тайн Вселенной».
Пенроузу премия присуждена за исследования черных дыр в рамках теории относительности.
Гензель и Гез награждены за «открытие супермассивного компактного объекта в центре нашей галактики».
Пенроуз получит половину суммы премии, а вторую половину разделят Генцель и Гез.
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