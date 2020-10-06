Еще одну команду украинской Премьер-лиги сразил коронавирус
«Александрия» всем составом ушла на самоизоляцию после того, как несколько футболистов ее команды получили положительные тесты на коронавирус.
Как сообщает официальный сайт клуб украинской Премьер-лиги, соответствующие тесты игроки сдали после матча 5-го тура против «Олимпика» 4 октября.
Отмечается, что тренеры и сотрудники «Александрии» в экстренном порядке пройдут дополнительное тестирование, после чего будут определены дальнейшие действия.
Ранее наставник команды Владимир Шаран рассказал, что у футболистов Дубры, Ковальца, Мышенко, Довгого, а также двоих тренеров была повышенная температура после матча против «Ингульца» в Кубке Украины 30 сентября.
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