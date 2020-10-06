Глава Ильиновской ОТГ Владимир Маринич, который угрожал сопернице губернатором, сменил 8 политсил за 15 лет

Глава Ильиновской ОТГ Владимир Маринич мало чем прославился на своем посту. Внимание СМИ на себя он обратил не делами, а скандалом.

Глава Ильиновской ОТГ Владимир Маринич мало чем прославился на своем посту. Внимание СМИ на себя он обратил не делами, а скандалом. Его соперник на выборах обнародовала запись, на которой Маринич угрожает ей расправой, обещая «скрутить в бараний рог и оторвать голову» с помощью главы ОГА Донецкой области Павла Кириленко.

Оказалось, что Маринич – политик опытный и хорошо чувствует конъюнктуру. На грядущих местных выборах он снова планирует занять эту должность, формально баллотируясь как самовыдвиженец, но по факту заручившись поддержкой и ресурсом партии «Слуга народа». И такая «многовекторность» Мариничу не в новинку: до того, как примкнуть к президентской политсиле, он успел сменить почти десяток политических покровителей.

Впервые в большой политике Владимир Маринич, тогда еще заместитель начальника отдела оборудования Тюменской нефтяной компании, появился в 2004 году. На президентских выборах он выступал доверенным лицом Игоря Душина, кандидата от Либерально-демократической партии Украины. Но ставка Маринича не сыграла – Душин оглушительно провалился, набрав всего 0,03% голосов.

Тогда-то политический ветер впервые подул для будущего ОТГ в новую сторону. Уже в 2005 году от заручился поддержкой ВО «Батькивщина», благодаря чему был продавлен на пост заместителя председателя Константиновской районной государственной администрации по строительству и ЖКХ. Причем для этого даже уволили предыдущего заместителя. Но несмотря на то, что своей будущей девятилетней карьерой на этом посту Владимир Маринич полностью обязан «Батькивщине», очень скоро от его лояльности не осталось и следа.

Уже в 2006 году, когда отношения между Тимошенко и Ющенко заметно охладели, начинающий политик «всплыл» уже в списке кандидатов в депутаты райсовета от пропрезидентской «Нашей Украины». Причем на проходной второй строчке. А впоследствии еще и ставил своим бывшим покровителям палки в колеса. Например, именно Маринича местный депутат от «Батькивщины» Яна Дорош обвиняла в организации срыва ее отчета о деятельности перед громадой.

Впрочем, как уже не сложно догадаться, «дружба» с «Нашей Украиной» тоже продлилась недолго. Как только к власти пришел Виктор Янукович и «Партия регионов», предприимчивый Маринич тут же прочно обосновался под крылом бывших политических противников.

Совсем уже не вызывает удивления, что ровно тот же финт он впоследствии проделал и с приходом к власти Петра Порошенко, заручившись поддержкой «БПП». И снова не зря – умение сориентироваться в 2014 году принесло ему заветное кресло главы Константиновской РГА, куда он был назначен распоряжением Порошенко.

В 2017 поддержка президентской политсилы снова принесла Мариничу дивиденды – мощный ресурс обеспечил мнимому самовыдвиженцу победу на выборах главы Ильиновской объединенной территориальной громады. Но вскоре снова задул ветер политических перемен.

На досрочных парламентских выборах 2019 года Владимир Маринич снова проделывает излюбленный трюк и переходит в стан политического противника. Баллотируясь в депутаты Верховной рады, он активно ведет предвыборную работу в компании Бориса Колесникова при поддержке партии «Оппозиционный блок».

Что занятно, такая миграция нисколько не помешала главе Ильиновской ОТГ вести политическую деятельность еще и на стороне. Например, руководить Селидовской городской организацией Социалистической партии Украины.

Немудрено, что и в 2020 году Владимир Маринич снова применил привычный прием. Заручиться поддержкой Зе-команды ему не помешали даже крайне неосторожные высказывания в поддержку Александра Лукашенко, в которых он фактически раскритиковал управленческие способности Владимира Зеленского. В частности, глава Ильиновской ОТГ заявил, что «если белорусов не устраивает президент, мы его готовы забрать лет на пять хотя бы.

Так что пока остается только наблюдать, сыграет ли ставка изворотливого игрока-Маринича на этот раз. И не обратят ли внимание в «Слуге Народа», что все предыдущие покровители Маринича, которые помогли ему построить карьеру, в ответ не получили от него даже самого минимума – лояльности.