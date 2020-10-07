ОЗХО подтвердила отравление Навального

Результаты исследований, проведенных Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), подтвердили отравление российского оппозиционера.

Исследования были проведены ОЗХО на запрос Берлина после того, как эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе берлинской клиники «Шарите» провели токсикологический анализ и обнаружили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом группы «Новичок».

«Сегодня ОЗХО опубликовала результаты анализа двух задействованных референс-лабораторий ОЗХО. Результаты согласуются с результатами, которые уже были получены в специализированных лабораториях Германии, Швеции и Франции. Это еще раз подтверждает недвусмысленные доказательства того, что Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением химического нервно паралитического вещества группы «Новичок». Это малоизвестное нервно-паралитическое вещество еще не внесено в официальный список ОЗХО», – говорится в заявлении федерального правительства Германии..

Правительство Германии призвало Россию объяснить ситуацию.

«В ближайшие дни между Исполнительным советом ОЗХО и группой партнеров ЕС состоится тесный обмен информацией о дальнейших шагах. Любое применение химического оружия – это серьезный инцидент, который не может остаться без последствий», – говорится в сообщении.

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