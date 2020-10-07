Украина может присоединиться к санкциям против РФ за отравление Навального
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем выступлении на саммите Украина – ЕС в Брюсселе.
Зеленский отметил, что перед тем, как принять решение о санкциях, он хотел бы ознакомиться с деталями от немецкой стороны.
«Я бы хотел, чтобы мы услышали обнародованные детали от немецкой стороны, и тогда уже Украина будет присоединяться к санкциям наших международных партнеров», – сказал Зеленский.
Новости по теме
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена 7-8 октября посетят с официальным визитом Великобританию. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза сохранить санкционное давление на Россию.
Петр Порошенко поздравил своего преемника, которого ЦИК официально признал победителем выборов, и договорился о встрече с ним.