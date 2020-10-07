Украина может присоединиться к санкциям против РФ за отравление Навального

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем выступлении на саммите Украина – ЕС в Брюсселе.

Зеленский отметил, что перед тем, как принять решение о санкциях, он хотел бы ознакомиться с деталями от немецкой стороны.

«Я бы хотел, чтобы мы услышали обнародованные детали от немецкой стороны, и тогда уже Украина будет присоединяться к санкциям наших международных партнеров», – сказал Зеленский.

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