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02:27 07 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Полиция открыла 205 уголовных дел о нарушениях во время избирательной кампании

За последние сутки полицейские открыли десять уголовных производств по фактам нарушений перед местными выборами, назначенными на 25 октября.

В целом же с 5 сентября зарегистрировано уже 205 таких производства.

В течение суток в полицию поступило 206 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Всего в ЕРДР внесены сведения о 205 уголовных правонарушениях: 108 – связанных с нарушением избирательного законодательства, 907 – связанных с избирательным процессом.

Также составлен 461 протокол о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

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Тэги: уголовное дело, местные выборы

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