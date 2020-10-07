Полиция открыла 205 уголовных дел о нарушениях во время избирательной кампании
За последние сутки полицейские открыли десять уголовных производств по фактам нарушений перед местными выборами, назначенными на 25 октября.
В целом же с 5 сентября зарегистрировано уже 205 таких производства.
В течение суток в полицию поступило 206 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.
Всего в ЕРДР внесены сведения о 205 уголовных правонарушениях: 108 – связанных с нарушением избирательного законодательства, 907 – связанных с избирательным процессом.
Также составлен 461 протокол о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.
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