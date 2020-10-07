Правительством Финляндии один день будет руководить 16-летняя школьница
Правительство Финляндии по случаю Международного дня девушек ООН на один день возглавит 16-летняя активистка Аави Мурти.
Временная замена премьер-министра Санны Марин состоится 7 октября в рамках программы Girls Takeover к Международному дню девушек ООН.
«Во время мероприятия премьер-министр Марин и Мурта обсудят роль Финляндии на международной арене: что может сделать Финляндия для улучшения возможностей девушек использовать и развивать технологии во всем мире? Кроме того, Марин и Мурта обсудят вопрос преследования девушек в интернете», – заявили в правительстве Финляндии.
За этот день Мурта встретится с министром сотрудничества в области развития и внешней торговли, канцлером юстиции и одним из депутатов парламента.
В Международный день девушек ООН в странах, которые присоединяются к программе, девушки становятся лидерами в различных общественных сферах. В этом году день Girls Takeover подчеркивает влияние технологий на гендерное равенство.
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