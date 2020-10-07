Правительством Финляндии один день будет руководить 16-летняя школьница

Правительство Финляндии по случаю Международного дня девушек ООН на один день возглавит 16-летняя активистка Аави Мурти.

Временная замена премьер-министра Санны Марин состоится 7 октября в рамках программы Girls Takeover к Международному дню девушек ООН.

«Во время мероприятия премьер-министр Марин и Мурта обсудят роль Финляндии на международной арене: что может сделать Финляндия для улучшения возможностей девушек использовать и развивать технологии во всем мире? Кроме того, Марин и Мурта обсудят вопрос преследования девушек в интернете», – заявили в правительстве Финляндии.

За этот день Мурта встретится с министром сотрудничества в области развития и внешней торговли, канцлером юстиции и одним из депутатов парламента.

В Международный день девушек ООН в странах, которые присоединяются к программе, девушки становятся лидерами в различных общественных сферах. В этом году день Girls Takeover подчеркивает влияние технологий на гендерное равенство.

Тэги: правительство, Финляндия