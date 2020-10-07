Большинство украинцев считает, что при каждом новом президенте жизнь становится хуже
Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения накануне местных выборов центра «Социальный мониторинг»
«Осознание обществом кризиса власти сегодня практически объединяет Украину», – отметила председатель правления центра Ольга Балакирева во время презентации соцопроса. Согласно опросу, в сентябре 64,8% респондентов были безусловно или скорее согласны с тем, что с каждым следующим президентом жизнь в Украине становится хуже. Скорее и определенно не согласны с таким утверждением 27,0% опрошенных. Затруднились ответить – 8,2%.
«Интересно то, что достаточно единое мнение, независимо от региона, хотя есть некоторые различия. Однако более половины даже в западном регионе (55,8%, – ред.) согласились с таким мнением», – отметила Балакирева.
Так, 31,7% опрошенных в западном регионе не согласны с утверждением, что с каждым следующим президентом жизнь становится хуже, 12,5% – затруднились ответить. В центральном регионе это мнение поддержали 66,3% опрошенных, не согласились с ним – 28,1%, затруднились ответить 5,6%. В восточном регионе поддержали это утверждение 64,1%, не поддержали – 27,8%, затруднились ответить 8,1%. В южном регионе 78,3% респондентов считают, что с каждым следующим президентом жизнь становится хуже, 16,0% – не согласны с таким утверждением, 5,7% затруднились ответить.
На контролируемой Украиной территории Донбасса мнения разделились так: 65,9% согласны с этим высказыванием, 22,5% – не согласны, 11,6% – затруднились ответить.
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