Зеленский обещает съехать с госдачи в Конча-Заспе
Президент Украины Владимир Зеленский считает резиденцию в Конча-Заспе отелем и мечтает переехать оттуда в собственный или арендованный дом.
В интервью Politico Europe Зеленский рассказал, что он выехал из своего частного дома под Киевом и продал его, потому что «там было невозможно работать» из-за коронавируса.
«Тогда я временно переехал в резиденцию. Сегодня это для меня просто отель, иначе я это не использовал бы. Хотя, согласно нашему законодательству, имею полное право, но я хочу жить дома. Сейчас мы с женой ищем новое место. Либо построим дом, либо возьмем в аренду. Для нас важно иметь, как говорят в Украине, свое личное семейное гнездышко», – сказал президент Украины.
Он уточнил, что свой дом продал, но у него есть еще квартира.
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Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем выступлении на саммите Украина – ЕС в Брюсселе.
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена 7-8 октября посетят с официальным визитом Великобританию. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине ухудшилась из-за предвыборной кампании на местных выборах.