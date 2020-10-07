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06:31 07 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский обещает съехать с госдачи в Конча-Заспе

Президент Украины Владимир Зеленский считает резиденцию в Конча-Заспе отелем и мечтает переехать оттуда в собственный или арендованный дом.

В интервью Politico Europe Зеленский рассказал, что он выехал из своего частного дома под Киевом и продал его, потому что «там было невозможно работать» из-за коронавируса.

«Тогда я временно переехал в резиденцию. Сегодня это для меня просто отель, иначе я это не использовал бы. Хотя, согласно нашему законодательству, имею полное право, но я хочу жить дома. Сейчас мы с женой ищем новое место. Либо построим дом, либо возьмем в аренду. Для нас важно иметь, как говорят в Украине, свое личное семейное гнездышко», – сказал президент Украины.

Он уточнил, что свой дом продал, но у него есть еще квартира.

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Тэги: дача, Владимир Зеленский, резиденция в Конча-Заспе

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