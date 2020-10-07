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07:42 07 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Британия грозит впервые в истории бойкотировать зимнюю Олимпиаду

Британские власти допустили, что страна может впервые в истории бойкотировать зимнюю Олимпиаду.

Министр иностранных дел Доминик Рааб не исключил, что эта мера может быть принята в знак протеста против преследования уйгуров властями Китая, пишет газета The Telegraph.

Он назвал очевидными доказательства «серьезных и вопиющих нарушений прав человека» в регионе.

Лондон в последнее время усилил критику Пекина по многим вопросам, связанным с нарушениями прав человека. На Западе считают, что в Китае действуют концентрационные лагеря.

24-е зимние Олимпийские игры 2022 пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

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Тэги: бойкот, Олимпиада, Великобритания

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