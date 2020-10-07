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09:21 07 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

РПЦ не стала лишать сана священника, осужденного за сутенерство

Руководство Выборгской епархии Русской православной церкви не собирается лишать сана иерея Николая Киреева, осужденного за вовлечение в проституцию четырех женщин из Беларуси.

Секретарь епархии Дионисий Холодов считает, что в деле Киреева нет неопровержимых доказательств его вины и уголовное дело является «чистой воды ерундой и чушью».

Холодов подчеркнул, что церковь с сочувствием относится к тяжелой ситуации, в которой оказался Киреев, и «по возможности» его поддерживает.

В ноябре 2017 года священник Николай Киреев был приговорен по делу об организации занятий проституцией. По версии следствия, для вербовки «живого товара» он вместе с неустановленными лицами использовал страницу в социальной сети «ВКонтакте».

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Тэги: РПЦ, сутенерство, священник

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