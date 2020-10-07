В мире от коронавируса умерло более миллиона человек
По состоянию на утро 7 октября количество летальных случаев от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19 в мире достигло 1 048 714.
Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 35,732 млн, выздоровели почти 24,894 млн пациентов.
Лидерами по распространению инфекции являются: США (7,499 млн больных, 2,952 млн пациентов выздоровели, 210,9 тыс. умерли); Индия (6,685 млн инфицированных, 103,6 тыс. умерших, 5,663 млн выздоровевших); Бразилия (4,969 млн больных, 4,443 млн выздоровевших, 147,5 тыс. умерших); Россия (1,231 млн инфицированных, 21,6 тыс. жертв, 984,8 тыс. выздоровели); Колумбия (869 тыс. больных, 770,8 тыс. тех, кто выздоровел, и 27 тыс. умерших).
Украина находится на 25 месте среди стран мира по количеству больных.
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