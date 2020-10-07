Трамп разрешил рассекретить расследование его связяей с Россией
Речь идет о документах по расследованию вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Его вел спецпрокурор Роберт Мюллер.
По итогам расследования, доказательств сговора между американским президентом и российскими властями не было обнаружено. Год назад спецпрокурор закрыл дело и ушел в отставку. Трамп отрицал возможный сговор с Москвой и называл обвинения в свой адрес «охотой на ведьм».
«Я разрешил рассекретить целиком все документы, касающиеся величайшего политического преступления в американской истории — связанного с Россией надувательства. Точно так же это касается и скандала с электронными письмами Хиллари Клинтон. И никакого редактирования!» — написал Дональд Трамп в Twitter.
Новости по теме
Комитет Сената США вызвал его для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о вмешательстве России в ход американской предвыборной кампании 2016 года.
Президент США в очередной раз подверг критике расследование российского вмешательства в выборы 2016 года, назвав его «национальным позором».
Это заявление идет вразрез с прежней риторикой Трампа. Ранее глава Белого дома назвал ложью рассуждения о вмешательстве Москвы в выборы в США.