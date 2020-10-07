Трамп разрешил рассекретить расследование его связяей с Россией

Речь идет о документах по расследованию вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Его вел спецпрокурор Роберт Мюллер.

По итогам расследования, доказательств сговора между американским президентом и российскими властями не было обнаружено. Год назад спецпрокурор закрыл дело и ушел в отставку. Трамп отрицал возможный сговор с Москвой и называл обвинения в свой адрес «охотой на ведьм».

«Я разрешил рассекретить целиком все документы, касающиеся величайшего политического преступления в американской истории — связанного с Россией надувательства. Точно так же это касается и скандала с электронными письмами Хиллари Клинтон. И никакого редактирования!» — написал Дональд Трамп в Twitter.

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