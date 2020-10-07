От COVID-19 в Украине умерли 132 медика

С начала пандемии жертвами заболевания стали 132 медработника. Заболеваемость среди медиков снизилась с весны вчетверо.

С начала пандемии от коронавируса в Украине умерли 132 медика, сообщил в среду, 7 октября, глава Минздрава Максим Степанов.

Всего коронавирусом заболели почти 17 000 медицинских работников.

«Я должен сказать, что мы существенно уменьшили количество медицинских работников, страдающих от коронавирусной болезни. Если в начале апреля у нас количество заболевших медицинских работников составляла до 20% от общего количества больных, и это был самый высокий показатель в Европе. То сейчас это не более 5% (колеблется в пределах 4,38% – 4,5% в зависимости от недели)», – сообщил он.

Выплатами пострадавшим медикам и семьям погибших занимается Фонд социального страхования, отметил министр.

«Мы сразу передаем информацию о погибших, а они в пределах их механизмов собирают информацию, оформляют документы, чтобы делать соответствующие выплаты», – добавил он.