Армения готова к зеркальным уступкам по Карабаху

Конфликт в Карабахе необходимо решить на основе взаимных уступок, считает премьер Армении.

Армения готова пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, если аналогичные шаги предпримет Азербайджан. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает DW.

«Конфликт необходимо решить на основе взаимных уступок … Нагорный Карабах готов, Армения готова к зеркальным уступкам, на которые готов пойти Азербайджан», – заявил Пашинян.

Он также обвинил в эскалации конфликта Турцию и выразил уверенность, что Россия в случае необходимости и угрозы безопасности Армении защитит его страну.

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