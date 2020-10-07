Одесского судью-коррупционера приговорили к 9 годам тюрьмы
Судью, которого задержали на крупной взятке, и который с 2014 года находится в бегах, признали виновным и вынесли приговор.
Судью Хозяйственного суда Одесской области заочно признали виновным в получении взятки и приговорили к девяти годам тюрьмы и полной конфискацию имущества. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд, сообщает в среду, 7 октября, Специализированная антикоррупционная прокуратура.
В сообщении САП не называется имя осужденного судьи, но по данным Telegram-канала Zero Corruption речь идет о Павле Меденцевк.
«7 октября Высший антикоррупционный суд с участием прокуроров САП объявил обвинительный приговор судье Хозяйственного суда Одесской области, обвиняемого в вымогательстве и получении 570 тысяч гривен неправомерной выгоды. Вынесли приговор судье Олег Колиуш, Ярослав Шкодин и Олег Ткаченко», – говорится в сообщении САП.
Отмечается, что сам Меденцев скрывается, поэтому судебное рассмотрение и оглашение приговора прошли без него.
«В 2014 году его уличили в вымогательстве и получении 570 тысяч гривен от директора частного предприятия за удовлетворение исковых требований в хозяйственном деле, которое находилось у него на рассмотрении. Деньги он получил в три этапа, дважды – непосредственно в служебном кабинете», – говорится в сообщении.
Коллегия судей, рассмотрев материалы уголовного производства, заслушав свидетелей и исследовав доказательства по делу, признала судью виновным.
Приговором суда судья Хозяйственного суда был приговорен к 9 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества и со специальной конфискацией.
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