Одесского судью-коррупционера приговорили к 9 годам тюрьмы

Судью, которого задержали на крупной взятке, и который с 2014 года находится в бегах, признали виновным и вынесли приговор.

Судью Хозяйственного суда Одесской области заочно признали виновным в получении взятки и приговорили к девяти годам тюрьмы и полной конфискацию имущества. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд, сообщает в среду, 7 октября, Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В сообщении САП не называется имя осужденного судьи, но по данным Telegram-канала Zero Corruption речь идет о Павле Меденцевк.

«7 октября Высший антикоррупционный суд с участием прокуроров САП объявил обвинительный приговор судье Хозяйственного суда Одесской области, обвиняемого в вымогательстве и получении 570 тысяч гривен неправомерной выгоды. Вынесли приговор судье Олег Колиуш, Ярослав Шкодин и Олег Ткаченко», – говорится в сообщении САП.

Отмечается, что сам Меденцев скрывается, поэтому судебное рассмотрение и оглашение приговора прошли без него.

«В 2014 году его уличили в вымогательстве и получении 570 тысяч гривен от директора частного предприятия за удовлетворение исковых требований в хозяйственном деле, которое находилось у него на рассмотрении. Деньги он получил в три этапа, дважды – непосредственно в служебном кабинете», – говорится в сообщении.

Коллегия судей, рассмотрев материалы уголовного производства, заслушав свидетелей и исследовав доказательства по делу, признала судью виновным.

Приговором суда судья Хозяйственного суда был приговорен к 9 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества и со специальной конфискацией.

Тэги: взятки, коррупция, Одесса, приговор, судья, тюрьма