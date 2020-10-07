В России со взрывами горит военный склад, проводится эвакуация
Возгорание произошло на территории ликвидированной воинской части, где остались списанные боеприпасы, которые не успели вывезти.
Под Рязанью, РФ, загорелся склад боеприпасов в селе Шелемишево, слышны взрывы боеприпасов. Об этом сообщают Известия.
«Пожар охватил бывший полигон. По всей видимости, взрываются неразорвавшиеся боеприпасы, пострадавших нет», – говорится в сообщении.
Предположительно, причиной пожара стало возгорание травы, от которого огонь перекинулся на склады.
По сообщению ТАСС, проводится эвакуация жителей из более 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км. МЧС РФ привело в готовность самолет Ил-76 для тушения пожара. Огонь дошел до деревни Кузьминка-2.
Новости по теме
Отправление поезда состоится в эту пятницу.
Александр Усс сообщил об эвакуации жителей города Ачинска, который находится в районе, где произошло ЧП.
В Калининградской области происходит беспрецедентная эвакуация населения. Как сообщают очевидцы, из десятков торговых центров, гостиниц и различных комплексов выведены сотни горожан.