Отношение украинцев к России ухудшилось
Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Киевского международного института социологии и российского «Левада-Центра».
В сентябре 2020 года хорошо или очень хорошо к России относились 42% украинцев против 57% в феврале 2019-го. В то же время плохо или очень плохо к России относятся тоже 42% опрошенных украинцев, 16% не определились.
В России хорошо или очень хорошо, согласно опросу, относилось к Украине 48% населения, плохо или очень плохо – 43%, 9% не определились.
Как свидетельствуют результаты исследования, отношение украинцев к России существенно зависит от региона. На Западе положительно относятся к России 30%, в Центре – 38%, на Юге – 52%, на Востоке – 56%. Большинство тех, кто негативно относится к России, сконцентрированы в Западном регионе (56%), меньше всего таких – в Восточном регионе (27%)
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Это следует из результатов соцопроса Security Radar 2019, проведенного по заказу организаторов Мюнхенской конференции по безопасности.
Согласно данным опроса, 44 процента россиян плохо относятся к жителям Украины, в то время как лишь 6 процентов украинских респондентов плохо относятся к жителям соседней страны.