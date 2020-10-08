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00:34 08 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Отношение украинцев к России ухудшилось

Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Киевского международного института социологии и российского «Левада-Центра».

В сентябре 2020 года хорошо или очень хорошо к России относились 42% украинцев против 57% в феврале 2019-го. В то же время плохо или очень плохо к России относятся тоже 42% опрошенных украинцев, 16% не определились.

В России хорошо или очень хорошо, согласно опросу, относилось к Украине 48% населения, плохо или очень плохо – 43%, 9% не определились.

Как свидетельствуют результаты исследования, отношение украинцев к России существенно зависит от региона. На Западе положительно относятся к России 30%, в Центре – 38%, на Юге – 52%, на Востоке – 56%. Большинство тех, кто негативно относится к России, сконцентрированы в Западном регионе (56%), меньше всего таких – в Восточном регионе (27%)

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Тэги: украинцы, опрос, россияне

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