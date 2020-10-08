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02:11 08 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США на аукционе продали скелет тиранозавра за рекордную сумму

Ископаемые останки возрастом 67 млн лет купил на аукционе Christie’s в Нью-Йорке анонимный участник торгов за 31,8 млн долларов.

Начальная цена экспоната составляла 6-8 млн долларов, но участники интернет-аукциона быстро начали ее повышать. Итоговая цена значительно превысила предыдущий рекорд – в 1997 году другого тиранозавра по имени Сью продали за 8,4 млн долларов.

Скелет примерно 4 м высотой и 11 м длиной. Его нашли в 1987 году в геологической формации Гэл-Крик в Южной Дакоте. Существо назвали в честь его первооткрывателя – палеонтолога-любителя Стэна Сакрисона.

Эти ископаемые останки считаются одним из наиболее хорошо сохранившихся образцов тиранозавров.

Имя нового владельца в Christie’s объявить отказались. Существуют опасения, что остатки тираннозавра «спрячут» в закрытой частной коллекции.

«Если вы видели тиранозавра в музее, скорее всего, это был отливок Стена. Его череп, пожалуй, сохранился лучше, учитывая, что нашли только его отдельные элементы, которые тщательно подготовили и прекрасно реконструировали», – рассказал британский эксперт по динозаврам профессор Фил Мэннинг.

Он надеется, что экспонат оставят в открытом доступе.

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Тэги: аукцион, скелет, тиранозавр

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