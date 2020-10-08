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03:43 08 Октября 2020 Просмотров 336   КомментариевКомментарии

Россия объявила лидера белорусской оппозиции в розыск

Министерство внутренних дел России объявило лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в «межгосударственный» розыск.

Российская «Новая газета» напоминает, что ранее Генпрокуратура Беларуси назвала деятельность Координационного совета оппозиции Беларуси, который возглавляет Тихановская, «антиконституционной» и заявила, что она направлена на захват власти. В связи с созданием Координационного совета в Беларуси возбуждено уголовное дело о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

TUT.by предполагает, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск властями Беларуси, как это было с блогером Степаном Путило (Nexta). Создатель одного из самых популярных в Беларуси каналов NEXTA, 22-летний Степан Путило с 2018 года проживает в Польше.

После президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Тихановская набрала около 10% голосов, она уехала в Литву.

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Тэги: Россия, международный розыск, Светлана Тихановская

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