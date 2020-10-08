Минздрав выпустил для украинских школьников комиксы о коронавирусе
Министерство здравоохранения совместно с Институтом когнитивного моделирования разработали серию комиксов для школьников.
Они созданы в рамках кампании о необходимости носить защитные маски и пользоваться антисептиками.
«Эти правила сейчас являются обязательными для всех. И школьникам, которые проводят много времени в закрытом помещении, сидят рядом за партами и пользуются школьными принадлежностями, об этом необходимо напоминать как можно чаще», – говорится в сообщении.
Отмечается, что эти комиксы будут разосланы в украинские школы и распространены в соцсетях.
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