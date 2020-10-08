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05:49 08 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Минздрав выпустил для украинских школьников комиксы о коронавирусе

Министерство здравоохранения совместно с Институтом когнитивного моделирования разработали серию комиксов для школьников.

Они созданы в рамках кампании о необходимости носить защитные маски и пользоваться антисептиками.

«Эти правила сейчас являются обязательными для всех. И школьникам, которые проводят много времени в закрытом помещении, сидят рядом за партами и пользуются школьными принадлежностями, об этом необходимо напоминать как можно чаще», – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти комиксы будут разосланы в украинские школы и распространены в соцсетях.

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Тэги: комиксы, Министерство здравоохранения Украины, коронавирус

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