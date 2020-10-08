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06:12 08 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота РФ.

Министерство обороны РФ 7 октября обнародовало видео стрельб из акватории Белого моря.

«Главный фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море», – говорится в сообщении.

Отмечается, что гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км. Скорость полета ракеты составляет более 8 Махов, то есть в восемь раз больше скорости звука.

Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота РФ.

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Тэги: ракета, гиперзвуковое оружие

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